女王蜂が、TVアニメ『地獄楽』第二期EDテーマに新曲「PERSONAL」が起用されたことを発表した。合わせて、「PERSONAL」の世界観をイメージした最新アーティストビジュアルも公開された。TVアニメ『地獄楽』は、「少年ジャンプ＋」にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』を原作としたアニメーション作品。東京・大阪で開催された第二期先行上映会にて、EDテーマ「PERSONAL」を使用した第三弾PVと共に発表