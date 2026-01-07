ねぐせ。が、3月よりワンマンツアー＜スペースシャトルで初めての街までツアー 2026 青い春編＞を開催することを発表した。3月5日からスタートする本ツアーは、茨城、栃木、長野、山梨、群馬、愛知、静岡、福島、岩手、兵庫、京都の11か所を巡るワンマンツアーとなっており、“まだワンマンライブをしたことがない街へ”というコンセプトで行われる。ツアータイトルは、2021年にリリースしたミニアルバム『スペースシャトルで君の