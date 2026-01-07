「涙伝う日常に、奏でる藍の逆さ傘を。」をコンセプトに活動する北海道札幌市発男女混合4ピースオルタナティブロックバンド・メリクレットが、本日新たなアーティスト写真とロゴを公開した。現在Meg（Dr）の活動休止により3人で活動中のメリクレット。昨年から北海道を飛び出し、今年は初ツアー、アルバムリリースと新たな一歩を踏み出している。新たなアー写、ロゴを背負ってより大きなステージを目指したいという2026年への決意