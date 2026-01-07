SUPER BEAVERが両A面シングル「燦然 / 生きがい」を2026年2月11日（水）にリリースすることが決定した。両楽曲とも、すでに発表済みの大型タイアップを背負った話題作。今作に収録される新曲「燦然」は、2026年2月13日より全国公開される『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされた楽曲。作品の持つ壮大なスケール感と、物語に寄り添った真っすぐな一曲に仕上がっている。もう1つの表題曲「生きがい」は、『ミラ