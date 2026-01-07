愛知県一宮市で、10歳の女の子の身体を触るわいせつな行為をしたとして、22歳の無職の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは一宮市の無職、高橋陸公容疑者（22）です。 警察によりますと高橋容疑者は去年10月9日、一宮市内の店舗内で、13歳未満であることを知りながら、10歳の女の子の身体を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。 警察の調べに対し、高橋容疑者は「間違いありません