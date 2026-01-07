ちゃんみなが新たにセルフプロデュース型アーティストが所属する主宰新レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストが発表された。第一弾アーティストとして発表されたのは、BMSG×ちゃんみなが手がけ、HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」に参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10名の一人である『FUMINO』。「No No Girls」参加時から、「R&Bに革命が起こる