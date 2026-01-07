巨人の育成ドラフト３位・松井蓮太朗捕手＝豊橋中央＝が７日、川崎市内のジャイアンツ寮に入寮した。「やっと来たなという感じがして、すごくワクワクしています」と目を輝かせた。寮に出発する際に両親から手紙を受け取り、新幹線でじっくり目を通した。「（心に）だいぶきました。野球をやっていてよかったなと思えることばかり書いていて、すごくうれしかったです。両親のために頑張ろうという気持ちになりました」と胸中を