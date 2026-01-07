海老名指定管理グループが、「煮込み&地酒フェス2026 in EBINA」を海老名中央公園にて開催。全国各地のご当地グルメや多彩なドリンクを厳選し、誰もが気軽に楽しめる3日間です。 海老名指定管理グループ「煮込み&地酒フェス2026 in EBINA」  開催日程：2026年1月10日(土)〜2026年1月12日(月・祝)時間：11：00〜20：00場所：海老名中央公園（ビナウォーク 隣接）住所：神奈川県海老名市中央1-4-1アクセス：