SAMURAIフェス実行委員会が、日本の歴史文化に触れるイベント「戦国武将EXPO2026」を開催。上野恩賜公園（噴水前広場）にて、侍や戦国時代から江戸時代にスポットを当てた3日間のイベントが展開されます。 SAMURAIフェス実行委員会「戦国武将EXPO2026」 開催日時：2026年1月16日(金)〜18日(日) 10:00〜18:00会場：上野恩賜公園 噴水前広場入場料：無料アクセス：JR上野駅 公園口徒歩2分、東京メトロ 上野駅 徒歩5