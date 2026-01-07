株式会社KADOKAWAは、3月30日に『原菜乃華カレンダー 2026.04-2027.03』を発売する。【写真】大人っぽい魅力が滲むワンピースSHOTなど公開連続テレビ小説「あんぱん」など多数の作品に出演し、若手実力派女優として人気の原菜乃華が、2026年4月始まりの卓上カレンダーを発売する。今回のカレンダーの撮影テーマは「日常の原菜乃華」。オフの時間をまったり堪能したり、好物を食べたり、カジュアルなスタイリングで街を散策したりな