山形県内有数の豪雪地大蔵村の肘折温泉では、一年の無病息災などを願う新年の伝統行事が行われ賑わいをみせました。 【写真を見る】世代を超えた助け合いも...無病息災などを願う新年の伝統行事「さんげさんげ」大学生も参加し白装束で街を練り歩く！（山形・大蔵村） 佐藤真優アナウンサー「肘折の冬の風物詩「さんげさんげ」です。白装束に身を包んだ地元の方や若者たちが街を練り歩いています」 新年の伝統行事「さ