歌手の氷川きよし（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。「今日1月7日は40年前に72歳で他界した大好きだったおばちゃんの命日」であることを伝え、生前の思い出の写真を公開した。【写真】「大好きだったおばちゃん」との思い出ショットを披露した氷川きよし投稿では「8歳の時、命の尊さを知り生きることの意味を深く考えた」と別れの時を回顧するとともに、「大人になってもずっと口癖と優しさとぬくもりは今も残ってる」