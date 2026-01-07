偽造した昭和天皇在位６０年の１万円記念銀貨を金融機関で両替したとして、警視庁と埼玉、茨城両県警の合同捜査本部は７日、中国籍で東京都足立区島根、衣料品販売会社役員の薛志偉容疑者（３６）ら男４人を偽造通貨行使容疑で逮捕した。薛容疑者らのグループが昨年４月以降、関東や九州の７都県の信用金庫と農業協同組合計約３０支店に、偽の１万円記念銀貨計約６３０枚を持ち込み、両替を繰り返していたとみて入手経路を調べ