タレントの堀ちえみが7日に自身のアメブロを更新。用意していた愛犬たちへのお年玉を忘れていたことを明かした。【映像】堀ちえみ、大掃除を終え広々とした自宅公開この日、堀は「すっかり忘れてしまっていました 早くに買って用意していたのに」と切り出し、「大掃除の時にきちんと片したから、余計に目につかなくなり、存在を忘れていたのかも知れない うふ。言い訳か笑」と、愛犬たちへのお年玉を忘れていたことをお茶目に