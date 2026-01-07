岐阜県恵那市で7日、一番福を争う「福女チャレンジ」が初めて開催され、女性111人が街を駆け抜けました。東海テレビ入社2年目の犬塚しおりキャスターも、初代・福女を目指してレースに参加しました。 ■初めての"福女選び" コースには運試しも 350年余りの歴史を誇る恵那市の市神神社では毎年1月7日に「七日福市」が行われ、今年も日が昇る前からお札を求める長い行列ができました。 こ