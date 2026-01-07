豊臣兄弟 天下を獲った処世術この記事の画像を見る改めて考えてみると、農民身分から天下人になった豊臣秀吉って、本当にスゴくないだろうか？「親が領地を持っている」「有力大名の家臣」というわけでもなく、更には世襲や身分、血にこだわる日本の歴史的な価値観もある中、極めて過酷なスタート地点からのし上がったわけである。これはやはり、古今稀にみる偉業であろう。そのスゴさを、豊富な史料と著者の培ってきた知識か