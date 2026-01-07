ＤｅＮＡの育成１位・清水詩太内野手（京都国際）が７日、横須賀市の青星寮に入寮した。「１人部屋は初めて。アラームをいっぱい鳴らそうと思います」と唯一の高校生らしい初々しさを見せた。朝の５時すぎに両親と実家の福井を出発。約７時間の長旅に「フルで寝てしまったので特に会話しなかった。前日の夜にプレッシャーに感じすぎないよう『頑張れよ』としっかり送り出してもらいました」と、感謝した。京都国際・小牧憲継