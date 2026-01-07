東京六大学リーグの法大は７日、川崎市のグラウンドで今年の初練習を行った。２０２０年春以来の優勝を目指すチームの新スローガンは「破・覇・波」。昨秋の首位打者で新主将に就任した藤森康淳外野手（３年＝天理）は「低迷している現状を打『破』して『覇』をつかむ。そして、法政の『波』を起こして次の１年につなげたい」と言葉に託した思いを明かした。この３文字には「優勝して『は・は・は』と笑い合いたい」という意