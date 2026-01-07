タレントの井上咲楽が７日、都内で映画「小屋番八ヶ岳に生きる劇場版」（深澤慎也監督、９日より順次全国公開）のトーク付き特別試写会に登場した。山岳写真家の菊地哲夫氏が八ヶ岳の山小屋で働く人々の姿を映したドキュメンタリー。映画を観賞した井上は「映像が本当に美しくて、初めから終わりまで魅了された。山に登ってみたいとか、山小屋に泊まってみたいっていう興味がすごく湧きました」と感化された様子だった。