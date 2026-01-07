球団創設90周年の今年は、何としてでも優勝を狙うドラゴンズ。1月7日、「昇竜館」に続々と新入団選手が入寮しました。甲子園と大学で日本一のドラフト1位・中西聖輝投手は、大きなスーツケースと、カバンにドラゴンズの色を意識したラブブと共に入寮。部屋の中には多くの香水が…。中西聖輝投手：「リーグ戦でよく使っていてお気に入りの匂いなので、試合の時につけてリラックスできるようにやっていました