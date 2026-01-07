これは6日午後6時20分ごろ。伊那市の上空でテレビ信州のカメラマンが撮影した映像。光が夜空に一列に並び輝いています。流れ星や隕石などとは異なり2分ほど 光り続けて消えていきました。この光の群れは6日、全国各地で相次いで目撃！果たして、この正体とは…。天文に詳しい信州の専門家は。国立天文台 野辺山宇宙電波観測所 西村 淳 所長「あれは人工衛星で“スターリンク”という宇宙から電波を出して地球と通信をすると