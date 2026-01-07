2025年6月に実弾を発射できるおもちゃの拳銃を中国から輸入したとして、浜松市に住む63歳の男性が書類送検されました。1月7日、銃刀法違反の疑いで書類送検されたのは、浜松市に住む無職の63歳の男性です。警察によりますと、男性は、2025年6月、実弾を発射できる玩具の拳銃1丁を中国から輸入した疑いがもたれています。横浜税関の川崎外郵出張所に到着した荷物の中で見つかり、宛先が男性の住所になっていたことから特定に至りま