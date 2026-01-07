地震や豪雨の被害を受けながらも夢に向かって勉強に励んできた能登の受験生たち。そんな生徒たちを応援しようと、のと鉄道で特別列車の運行が始まりました。7日から石川県ののと鉄道で運転が始まった受験生応援列車。電車の中には県内のプロスポーツチームなどから寄せられた応援メッセージがずらりと並んでいます。そして初日の7日は、元気で健康に受験に挑んでもらおうと、乳酸菌ドリンクなどが入ったオリジナルの合格応援セット