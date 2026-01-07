栃木県の県立高校に通う男子生徒が、別の生徒に暴行を加える動画がSNSで拡散されている問題で7日、県の教育委員会が記者会見を開き、これからの対応や問題の余波について語りました。■「本校の生徒で間違いない」事実関係認める栃木・福田富一知事「絶句しました。卑怯（ひきょう）者、弱い者いじめはやめろと、まずそう思いました」「卑怯者」。栃木県の福田知事が強い言葉で断じたのは、県立高校で発覚した生徒間の暴力について