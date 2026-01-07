お笑いコンビ、「爛々（らんらん）」が、コンビのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「茶の間で爛々」を更新。悪性リンパ腫という血液のがんが見つかり、そのあと脳炎も併発した、大国麗(おおくにうらら)さんと、相方の萌々(もも)さんが登場。大国麗さんは、病気の内容や体調、更に「2年以上の記憶」が飛んでいることなどを明かしました。 【写真を見る】悪性リンパ腫と脳炎を併発【 爛々・大国麗さん 】「2年以上の記憶、飛んでし