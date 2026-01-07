まどかさん（仮名・30代）は、2歳の娘を育てるシングルマザーです。大人になってからADHD（注意欠如・多動症）の診断を受けた彼女は、子育てと家事の両立に日々苦労しています。「洗濯物を干そうと思ったのに、子どもが泣いて気づいたら夕方。ご飯の準備も忘れていた」という経験は珍しくありません。周囲からは「母親なのにだらしない」と見られることもあり、自分を責める日々が続いています。【漫画】「発達障害って言われたこ