九州国際大は7日、サッカー部のDF田島竣生（4年）とFW橋本淳史（同）が日本フットボールリーグ（JFL）のブリオベッカ浦安・市川に加入すると発表した。佐賀県出身で179センチ、75キロの田島は、ヘディングや対人守備に優れたセンターバック。鹿島高（佐賀県鹿島市）から九州国際大に進み、昨年の九州大学リーグは全18試合に出場してDFリーダーとしてチームを束ねた。鳥取県出身で178センチ、74キロの橋本は、左右両足から繰