目標未達なら幻に？「ミャクミャク焼きぼーろ」が完全受注生産で挑む再販単なる再販ではありません。今回登場する『ミャクミャク焼きぼーろ』は、2026年1月19日までに目標注文数に達しなければ生産されないという、ファン参加型の「受注生産」モデルを採用しています。万博会場で260万個を売り上げた実績を持つ「ミャクミャク焼き」を、サクサクのぼーろにアレンジし、ミャクミャクと焼き右衛門が描かれた限定缶に封入。コレ