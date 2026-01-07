正月飾りを燃やしてこの１年の無病息災を願う「どんど焼き」。ひと足早く北海道函館市内の神社で始まりましたが、１月７日午前、こんな事故がー（東海林記者）「搬送された人はこのあたりでしめ飾りを投げ入れようとして火に倒れこんでしまったということです」午前１０時半ころ、函館市湯川町の湯倉神社で、どんど焼きに訪れていた高齢の参拝客の衣服に、火が燃え移る事故がありました。参拝客は正月用のしめ飾りを火の中に