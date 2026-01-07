「日本調教師会関東本部の新年会」が7日、茨城県つくば市内のホテルで行われ、今春に定年を迎える国枝栄師（70）、小西一男師（70）、南田美知師（70）、根本康広師（69）と4人の調教師があいさつした。土田稔師は欠席。奥村武師から花束を受け取った国枝師は「後輩調教師たちがG1に臨む姿をぜひ見たいと思っています。アーモンドアイは私の管理した馬の中でレベルが違うというか、ワクワクさせてもらいましたし、あの馬に出合え