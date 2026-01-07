医療機関によって異なる妊婦健診の費用について、こども家庭庁は目安となる「標準額」を設定する方針を固めました。妊婦健診は感染症の検査や超音波検査などを14回程度に分けて行うものですが、医療機関が価格を自由に設定できることや、自治体によって助成される金額が異なることから、妊婦側の自己負担額に差が出ています。こうしたなか、こども家庭庁は妊婦健診の費用について、目安となる「標準額」を設定する方針を固めました