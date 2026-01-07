秋田朝日放送 ６日連合秋田の新春賀詞交換会が開かれ、鈴木知事は賃上げを積極的に支援していきたいと話しました。 賀詞交換会には組合員などおよそ３５０人が参加し、鈴木知事や秋田市の沼谷市長なども訪れました。３月３１日には最低賃金が引き上げられ、秋田は９５１円から１０３１円に変わります。熊本、大分に次いで全国で３番目に大きい引き上げ幅になりました。県では５日から「あきた賃上げ緊急支援金」の受け付け