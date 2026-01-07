秋田朝日放送 県内で最も多い積雪となっている北秋田市阿仁合では、住民らが除雪作業に追われています。 阿仁合の積雪は平年の１.５倍を超え、午後３時時点で８７センチ。６日は１００センチを超えていました。午前４時から雪よせを始めたという女性は、午後からは自宅の屋根から落下した雪を冬休み中の孫と一緒によせていました。８日は冬型の気圧配置が再び強まり、吹雪となって積雪も増える見込みです。