女優の天海祐希が７日、都内で主演映画「緊急取調室ＴＨＥＦＩＮＡＬ」（常廣丈太監督）舞台あいさつに共演の田中哲司らと出席した。天海が緊急事案対応取調班（通称・キントリ）の取調官を演じるテレ朝系ドラマの集大成となる劇場版。今月６日までの公開１２日間で興行収入は７億５０００万円を突破する好発進となった。天海は、鑑賞後の観客から大きな拍手を送られ「わあ〜うれしい！」と笑顔。共演のでんでんも「大ヒ