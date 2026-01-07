Ｊ１清水エスパルスは７日、静岡市内で新体制発表を行った。会見には新加入１１選手のうち９選手が出席。今季の新加入は移籍選手５人、大学生３人、内部昇格を含む高校生３人で構成されている。新加入選手のコメントは以下の通り。カッコ内は年齢と出身。ＤＦ本多勇喜（３５、名古屋Ｕ１８―阪南大―名古屋―京都―神戸）「対人やヘディング、キックが持ち味です。清水には新しいチャレンジのために加入しました。新しいチーム