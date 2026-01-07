歌手の工藤静香が手料理を披露した。７日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、「七草粥（がゆ）忘れずに！！」と春の七草を木製のプレートに並べた画像をアップ。続けて彩り鮮やかな野菜や肉の乗った華やかなワンプレートも掲載した。季節の行事を忘れない工藤にフォロワーからは「そうそう！早速忘れてましたっしーちゃんありがとうございます七草粥セット買ってきます」「今年も投稿を楽しみにしていますね」