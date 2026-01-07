中部電力の原発再稼働をめぐる不正問題。7日、東京で開かれた原子力規制委員会の会議では…。原子力規制委員会の山中伸介委員長：「安全に直接関わる審査データの捏造案件である。明らかに不正行為であると、私も考えます」原子力規制委員会の山岡耕春委員：「捏造または改ざんにあたるものかなと私は考えていて、事は重大であり誠に遺憾である」ここまで厳しい意見が飛び交った理由。中部電力の林欣吾社長（1月5日）：