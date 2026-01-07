渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者が、YouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。昨年12月27日の防衛戦で勝利したIBF世界フライ級王者・矢吹正道（33＝緑）の強さを称えた。挑戦者フェリックス・アルバラード（ニカラグア）を12回TKOで下した。畑山氏は「ヤバい！あいつ強すぎる」と声を上げた。現地で解説を務めた畑山氏は「矢吹の凄いところは後半にギアを上げられるところ。1