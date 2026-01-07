栃木県の高校内での暴力行為の動画が、SNS上で拡散されている問題をめぐり、7日、県の教育委員会が会見を開き謝罪しました。この問題は栃木県内の県立高校で男子生徒が別の生徒に対し、殴る蹴るなど暴行を加える動画が、SNS上で拡散されているものです。6日、栃木県の福田知事が会見で「絶句した」と語り、情報収集を指示したことを受け、県の教育委員会は7日午後、会見を開き被害生徒などに謝罪しました。「安全安心であるべき学