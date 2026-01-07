JBA推薦枠で3大会ぶり2回目の出場を果たした滋賀レイクスU15（滋賀県）は、「京王 Jr.ウインターカップ2025-26 2025年度第6回全国U15バスケットボール選手権大会」のベスト4まで勝ちあがった。1月7日の準決勝では京都精華学園中学校（京都府）に51－75のスコアで敗れたものの、横江豊ヘッドコーチは3位決定戦に向け、選手たちへ期待を込めた。 「明日は勝ち負けではないと思いますし、失敗してもいい