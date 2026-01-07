【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが、両A面シングル「燦然 / 生きがい」を2月11日にリリースすることが決定した。両楽曲とも、すでに発表済みの大型タイアップを背負った話題作となっている。 ■期間生産限定盤ジャケットは『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』とのコラボ仕様 今作に収録される新曲「燦然」は、2月13日より全国公開される『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされた楽曲