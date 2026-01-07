1月7日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― レアジョブ [東証Ｓ]決算月【3月】1/7発表 株主優待に「レアジョブ英会話コーチング」株主優待券1万円分を追加。一方、「資格スクエア」2割引クーポンは廃止。 株探ニュース