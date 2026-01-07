2026年1月17日（土）から3月7日（土）まで、『屈斜路プリンスホテル』にて、日本最大のカルデラ・屈斜路湖をはじめ、屈斜路地区周辺・藻琴山からの絶景を望みながら大自然を感じられる、冬ならではの体験をすることができます。 画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 氷点下20度を下回ることも珍しくない寒さ厳しい屈斜路エリア近郊。目を凝らすと厳冬の中で暮らす多くの野生動物たちの営みや、雪の下で春