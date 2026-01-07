2026年1月5日、韓国・OSENは、バドミントンの田口真彩にスポットを当て「日本にバドミントンの妖精が現れた」と報じた。記事は田口の経歴を詳しく紹介し、「165センチのすらっとしたスタイル、白い肌、清楚（せいそ）な顔立ちで絶大な人気」だと伝えている。また、日本メディアの報道を引用し「日本バドミントン界期待のホープ」「かれんさと清純な顔で人気」「ファンも『モデルより美しい』『こんなに透明感のある清純な美女がい