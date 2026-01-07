アメリカの有力紙「ニューヨーク・タイムズ」が「2026年に行くべき52か所」を発表し、長崎が選ばれました。 紹介された店舗からは、驚きの声が聞かれました。 長崎市鍛冶屋町にある1946年創業の喫茶店「珈琲 冨士男」。 （冷川アナウンサー） 「鍛冶屋町の名店・珈琲 冨士男の定番といえばこちらのエッグサンドですが、今回ニューヨーク・タイムズで『冷たいデザート