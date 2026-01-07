俳優の天海祐希、速水もこみち、鈴木浩介が7日、都内で行われた劇場版『緊急取調室 THE FINAL』大感謝ツアー in 東京に参加した。【集合ショット】お客さんに囲まれて⋯笑顔で手を降る天海祐希ら豪華出演陣劇中で監物大二郎（鈴木）と部下の渡辺鉄次（速水）で“もつなべ”コンビと呼ばれる2人。冒頭のあいさつが“ふわふわ”だった速水は、本作の反響についての質問にうまくリアクションができず「あれ？なんか、おかし