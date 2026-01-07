笑顔で決勝戦を見守る桐蔭学園の堂薗主将の兄、昴修さん＝花園ラグビー場（立石祐志写す）７日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で行われた第１０５回全国高校ラグビー大会決勝で、桐蔭学園高（神奈川第１）が３大会連続６度目の栄冠に輝いた。主将のフッカー堂薗（どうぞの）尚悟（３年）の兄・昂修（こうすけ）さん（２２）＝中大＝は同校ラグビー部ＯＢ。自身が成し遂げられなかった偉業を弟が達成し、「僕が来られなかった