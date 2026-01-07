Photo: James Pero / Gizmodo US AIに関心させられることはあっても、AI生成物に酔わされるほど魅了されたことは、まだありません。でも、AIは私たちを酔わそうとしているみたい。あ、肉体的な意味で、です。CES 2026に出展されている「R1」は、Breakrealという会社が「AIバーテンダー」と呼んでいる製品。付属のアプリを使えば、今の気分や好みのアルコールに合わせたカクテルを作らせるこ