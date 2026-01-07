2026年のCESに出展したLGエレクトロニクスは 「Zero Labor Home＝家事負担ゼロの家（暮らし）」という、AIホームの近未来の理想型を打ち出しました。ヒューマノイドロボットの「CLOiD」（クロイド）もお披露目したLGのブースをレポートします。2026年のCESに出展したLGのブースに、ヒューマノイドロボットの「CLOiD（クロイド）」が登場LGホームは、家事にかかる時間と手間からユーザーを解放するLGには70年以上、世界中でさまざま