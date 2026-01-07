清水の背番号が発表清水エスパルスは1月7日、新体制メンバーと今季の背番号を発表した。昨季から在籍する多くの選手が番号を変更したほか、新加入選手やユース昇格組の番号も決まり、SNS上では「背番号変更がやばい！」と大きな話題を呼んでいる。昨季から在籍する選手では、DF住吉ジェラニレーションが「66」から「51」へ、MF宇野禅斗が「36」から「6」へと変更。さらにエースのFW北川航也が「23」からかつて共闘し、2024年に